Stadio della Roma | condannati in primo grado l’ex presidente dell’assemblea capitolina De Vito e il costruttore Parnasi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nove condanne ine una decina di assoluzione. Si chiude così ilcapitolovicenda giudiziaria sullo– la società giallorossa è estranea ai fatti contestati – che non fu mai realizzato nell’area di Tor di Valle. Nel 2018 fu arrestato ilLuca, l’anno seguente l’inchiesta si allargò fino a toccare il Campidoglio, con l’arresto delMarcello De. I giudici dell’ottava sezione collegiale di, dopo oltre otto ore di camera di consiglio, hanno condannato a 8 anni e 8 mesi De, a 2 anni in abbreviato, a 1 anno ...

