Roma | seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina alle Fosse Ardeatine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 –ricorda le vittime dell’Eccidio delle: il corteo ‘335 semi che germogliano ancora” da piazza Sant’ Eurosia, alla Garbatella, è arrivato al Mausoleo Ardeatino dove si è tenuta una, con svelamento della targa commemorativa in occasione dell’80esimo anniversario. La pioggia intensa non ha fermato 1000 ragazze e ragazzi delle scuole che, insieme al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, hanno portato bandiere della pace e fiori rossi da deporre al Mausoleo in ricordo delle “335 spine nei nostri cuori” come recita uno striscione: “la storia non è un sogno, la memoria vive’. “Lesono un luogo di memoria e lutto, ...