Il ritorno del Principe William sui social dopo l’annuncio del cancro di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè tornato suiper la prima voltadisulla sua diagnosi di, pubblicato con un video sui. Ildi Galles ed erede al trono, che sta passando le vacanze pasquali con la mogliee i figli George, Charlotte e Louis di Cambridge ad Amner Hall, ha rotto il suo silenzioper rendere omaggio alla stella del calcio inglese Rachel Daly, 32 anni, attaccante dell’Aston Villa, che ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale inglese, le Lionesses. Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty ...