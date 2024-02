Polonara capitano. Promosso in azzurro. E la Virtus applaude

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Achilledella nazionale italiana nella trasferta che domani vedrà la squadra azzurra affrontare l’Ungheria a Szombathely, nella seconda gare di questa fase di qualificazione per gli Europei del 2025. Dopo un consulto tra lo staff medico e quello tecnico Nicolò Melli che è stato autorizzato a lasciare per raduno di Pesaro per cui spetta all’ala dellaindossare i gradi del capo brigata avendo il lungo anconetano collezionato 88 presenze con la maglia della nazionale. A una prima analisi questo momentaneo passaggio di consegne potrebbe sembrare una semplice notizia di routine, in realtà ha un peso specifico importante per tre motivi diversi. Il primo è legato alla vicenda che ha ottobre ha colpito il giocatore della. Il tumore a un testicolo poteva essere una tegola dal punto di ...