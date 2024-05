Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 09.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI RIETI: ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 657 SABINA ALL’ALTEZZA DEL KM 20+900, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI CHIORANO. LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. SULLA SALARIA SI RALLENTA CON CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME, ALBUCCIONE, SETTEVILLE E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA, NELLE DUE DIREIZONI. PIU’ A SUD, SULLA PONTINA, FILE TRA VIA TARTUFARI E IL RACCORDO ANULARE VERSO L’EUR. SUL RACCORDO ANULARE, CODE TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E PONTINA. IN ESTERNA ...