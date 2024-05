Venezia - a Peter Weir Leone d' Oro alla carriera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) È stato attribuito a, regista e sceneggiatore australiano (L'attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander), ild'orodella 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera. "La Mostra del Cinema die il suod'Oro fanno parte dell'immaginario del nostro mestiere - ha dichiarato, nell'accettare la proposta -. Essere premiati per il lavoro di una vita come registi, è un grande onore".