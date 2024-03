Peter Weir | la Cinématèque incorona il regista de L’attimo fuggente e Truman show | “Harrison Ford stanco di Star Wars volle interpretare Witness”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Un australiano a Parigi. Metti fisicamente– ildee The– una settimana intera ospite dellaFrançaise per presentare otto suoi film, e registri code di spettatori per mezzo Quai de Bercy. 79 anni, undici film girati in 35 anni di carriera, un bicchiere di cabernet tra le dita e un panama elegante che sa un po’ d’intruso tra i vezzi bobò parigini,si è spostato eccezionalmente dalla sua magione australiana dove è rintanato da tempo con la moglie, lontano dal mondo ipertecnologico (lo smartphone l’ha acquistato nel 2022 e Whatsapp non sa nemmeno di averlo, usa comunicare con lettere cartacee) abbracciando la filosofia di una riservata autosufficienza e di una integrità ...