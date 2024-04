Sapienza | dopo le botte alla polizia gli studenti protestano al Tribunale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Manifestazione deglia Piazzale Clodio a Roma, davantisede delgli scontri con ladi ieri. Alcuni collettivi si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia in occasione del processo per direttissima a carico dei due giovani fermati durante le tensioni di ieri. Fuori dall'università lae davanti al commissariato circa 300pro Palestina stavano manifestando contro la decisione del Senato accademico di non interrompere la collaborazione con gli atenei israeliani.

