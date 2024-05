Truppe russe nella base Usa - fuori dal Paese | Nige - il clamoroso schiaffo di Vladimir Putin

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sull'asse Mosca-Washington tensione alle stelle anche inr. Personale militare russo infatti è entrato in unaaerea inr che ospita leamericane: la mossa segue la decisione della giuntarina di espellere le forze statunitensi dal. La notizia viene rilanciata da Reuters sul suo sito. Un alto funzionario della difesa a stelle e strisce ha dichiarato che le forzenon si stanno mescolando a quelle statunitensi, ma stanno utilizzando un hangar presso laaerea 101, accanto all'aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey, la capitale delr. La giunta militare che governa ildell'Africa occidentale aveva recentemente intimato a Washington di ritirare i suoi mille ...

