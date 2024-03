Tuffi | l’Italia conquista il podio nel Team Event in Coppa del Mondo a Berlino

(Di venerdì 22 marzo 2024)il terzo posto nelnella seconda tappa delladeldiin corso di svolgimento a. Un bel risultato da parte del quartetto azzurro composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Giovanni Tocci e Andreas Sargent Larsen, che sale sulalle spalle di Gran Bretagna (461.15) e Germania (430.75). Gli azzurri hanno concluso con il punteggio complessivo di 419.60 al termine di una gara di buonissimo livello da parte dei quattro tuffatori italiani. Chiaramente spicca l’ottimo quadruplo e mezzo avanti carpiato di Tocci (85.50), ma eccellente anche il triplo e mezzo rovesciato raggruppato di Andreas Sargent Larsen (78.20). Per Pellacani il migliore è stato il doppio e mezzo ritornato ...

