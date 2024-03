Coppa del Mondo di Tuffi | l’Italia a Berlino a caccia del podio

(Di mercoledì 20 marzo 2024)– Dopo la tappa didelin Canada, prosegue il circuito iridato che vede protagonisti gli Azzurri dei. Le gare si svolgeranno adal 21 al 24 marzo. Come riporta fededernuoto.it ‘Novantasei atleti per 19 nazioni presenti nella Capitale tedesca. Obiettivo ilsfumato nella prima tappa anche in vista dell’epilogo che si svolgerà nella Superfinal di Xi’an in Cina dal 19 al 21 aprile. La stagione delladeldi, strategicamente posizionata tra i Campionati mondiali di nuoto di Doha (2-18 febbraio 2024) e i Giochi olimpici di Parigi 2024 (26 luglio – 11 agosto), è progettata per ottimizzare la preparazione degli atleti a questi eventi. Sostanzioso il montepremi di 1,172 milioni di dollari ...

Il 20 marzo 1994 il Brescia di Lucescu e Hagi vinse la Coppa Anglo-Italiana battendo per 1-0 in finale a Wembley il Notts County grazie ad un gol di Gabriele Ambrosetti. Che torneo era, chi lo ... (fanpage)

Atene , 20 marzo 2024 – E’ tutto pronto per la nuova stagione della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica . La prima tappa del torneo iridato si svolgerà ad Atene e in Grecia, l’Italia punta ancora al ... (ilfaroonline)

Un'altra idea di Lara - Mancava la seconda Coppa del Mondo Generale per eguagliare Michela Figini, e smentire la tesi dei numerosi nostalgici che da anni ritengono l’atleta di Comano non in grado di rivaleggiare in prestigio ...liberatv.ch

Morte Joe Barone, Prandelli: “Dirigente indispensabile, punto di riferimento e uomo per bene. Mi auguro la Fiorentina vinca per lui” - Il mondo del calcio è in lutto. La notizia della morte di Joe Barone, così improvvisa, ha coinvoltoe sconvolto tutti. La Fiorentina, dopo il dramma che ha protato alla scomparsa di Davide Astori, a ...tag24

Lazio, al via l’era Tudor: la Juventus nel destino e le parole dell’ex compagno - Con una Coppa Italia ancora in ballo e una posizione europea da raggiungere in campionato. Tudor, Pirlo e Ronaldo (LaPresse) – calciomercato.it Nelle colonne del ‘Corriere dello Sport’ di quest’oggi, ...calciomercato