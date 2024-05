Tragedia a Noto - bimba di 10 mesi morta per aver ingerito candeggina | la procura apre un’indagine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una neonata di soli dieciperdella. Un tragico evento che ha scosso la comunità di, cittadina che conta poco più di 24mila abitanti poco distante da Siracusa. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto nella residenza della famiglia, la quale si trova nella periferia di, e i carabinieri sono al lavoro per raccogliere prove e dettagli sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, nella casa c’erano la madre, due fratellini e la neonata. La bambina sarebbe entrata in contatto con un secchio contenente uno straccio imbevuto di. Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine: non è chiaro se la bambina abbia immerso la testa nel secchio o se la ...

