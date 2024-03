Vasto | scontro frontale tra auto | tre morti sulla statale Adriatica

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 - In un terribiletraquesta sera hanno perso la vita tre persone. L'incidente fatale si è verificato sera intorno alle 20:30 lungo la strada16, all'altezza del territorio del Comune di, nei pressi del parcheggio Casarza. Da una prima ricostruzione si apprende che nell'incidente sono rimaste coinvolte una Jeep Renegade e una Bmw coupè. Tre le vittime e una quarta persona è ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

