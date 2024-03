Vasto | incidente tra due auto sulla statale Adriatica | 3 morti e un ferito

(Di sabato 2 marzo 2024) Duesi sono scontratestrada16, nei dintorni diin provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione, nel frontale sono rimaste coinvolte una Jeep Renegade e una Bmw coupé. Il bilancio dell’, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è di tree di un. Lo scontro è avvenuto nei pressi del parcheggio spiaggia Casarza, dove sono intervenuti i mezzi e i soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Leggi anche: Scuolabus fuori strada dopo una Potenza: 40 studenti salvi, l’autista è grave Sanremo, tir investe due fratelli mentre vanno a scuola: morto 17enne, 13enne gravissima Nardò, schiantopista di collaudo ...

