La Russia accusa Kiev di aver finanziato l' attentato a Mosca | e Putin torna a minacciare la Nato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Comitato investigativo russo ha affermato che dalle indagini sulla strage al Crocus City Hall è emerso che gli autori dell'attacco hanno ricevuto "somme significative di denaro e criptovalute dall'Ucraina che sono stati usati per preparare l'". In particolare, dai risultati iniziali...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - " come sappiamo l' attentato " a Mosca "è stato rivendicato e quindi si può dare la colpa a chi si vuole, quando si fa propaganda, ma c'è qualcuno che ha dichiarato: 'siamo ... (liberoquotidiano)

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “ come sappiamo l’ attentato ” a Mosca “è stato rivendicato e quindi si può dare la colpa a chi si vuole, quando si fa propaganda, ma c’è qualcuno che ha dichiarato: ‘siamo ... (calcioweb.eu)

La Russia continua a sostenere la tesi del coinvolgimento ucraino nell’attentato rivendicato dallo Stato Islamico alla Crocus City Hall di Mosca , dove sono morte 140 persone per mano di islamisti. ... (ilfattoquotidiano)

Ilaria Salis resta in carcere, negati i domiciliari: in aula in catene - Video - La maestra 39enne di Monza è accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023 ...adnkronos

Aereo militare russo in fiamme precipita in mare vicino a Sebastopoli - Cyber-attacco russo colpisce aereo della Difesa inglese, comunicazioni interrotte per 30 minuti: "Folle" L'aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa britannico Grant Shapps sarebbe stato vitt ...youmedia.fanpage

Biden contestato da sostenitori pro Palestina durante un comizio: “Hanno ragione, Gaza ha bisogno di molto più aiuto” - “Hanno ragione, Gaza ha bisogno di molto più aiuto“. Così Joe Biden ha replicato ai dimostranti pro palestinesi che hanno interrotto un suo comizio in North Carolina, incentrato sulla questione dell’a ...ilfattoquotidiano