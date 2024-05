Jonas Vingegaard torna ad allenarsi in bicicletta | l’obiettivo è competere nel Tour de France 2024

(Di martedì 7 maggio 2024) Non smettere mai di crederci. Non sono state settimane facili per, vincitore delle due ultimi edizioni delde. La terrificante caduta al Giro dei Paesi Bassi gli aveva provocato lesioni importanti: fratture multiple oltre a uno pneumotorace. A distanza di oltre un mese da quel grave incidente nella quarta tappa della corsa a tappe basca,to in sella alla sua, effettuando il suo primo allenamento all’aperto. Un’occasione speciale che il corridore della Visma Lease a Bike ha voluto poi riproporre attraverso un video sui propri canali social: “Questa è la prima volta che esco di nuovo in bici. È molto bello poter finalmente pedalare di nuovo e finalmente farlo di nuovo su strada. Non vedo l’ora di misurare i ...

