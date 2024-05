I Lupi di Santa Croce si arrendono | la squadra rinuncia al titolo in A2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Idihanno ceduto ildi A2 maschile. In un comunicato la società sportiva ha spiegato che laalla categoria nazionale è maturata al termine di lunghe e approfondite valutazioni sulle prospettive future. "La situazione economica del territorio di riferimento non avrebbe consentito, a nostro avviso, una programmazione serena e adeguata al livello tecnico e strutturale richiesto dal secondo campionato nazionale. La società è sana, e non ha problemi, ma la serie A di adesso, quanto a costi, non è quella di 20 anni fa, e anche il tessuto economicose non è lo stesso di 20 anni fa. Non è nostra intenzione fare “un passo indietro”, non nei termini di un semplice ridimensionamento. Vogliamo anzi ripartire e riprogettare qualcosa di ...