(Di giovedì 9 maggio 2024) "Lo ha detto il ministro, e io ribadisco, la retroattività è limitata allesostenute nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma, e quindi a tutte lesostenute nell'esercizio del". Lo ha detto il sottosegretario dell'Economia Federico Freni, a margine dei lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto, sull'di spalmare idelsu 10, annunciato ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Quindi una spesa di gennaio è retroattiva, ma una sostenuta a dicembre 2023 non è eleggibile alla rateizzazione obbligatoria in 10".

Per Superbonus obbligo crediti 10 anni solo per spese 2024 - Per Superbonus obbligo crediti 10 anni solo per spese 2024 - "Lo ha detto il ministro, e io ribadisco, la retroattività è limitata alle spese sostenute nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma, e quindi a tutte le spese sostenut ...

Buzzi: “A Sesto Calende nessuna chiusura dello sportello immigrati né mancati investimenti sulle scuole” - Buzzi: “A Sesto Calende nessuna chiusura dello sportello immigrati né mancati investimenti sulle scuole” - La replica del sindaco al documento del Centro Democratico: "I numeri dimostrano che siamo fra le amministrazioni che si sono maggiormente impegnate su sociale e scuola e smentiscono i luoghi comuni." ...

Il Milan potrebbe spendere molto di più di quanto fa, Raimondo: “Fa un po’ rabbia”, tutti i dati - Il Milan potrebbe spendere molto di più di quanto fa, Raimondo: “Fa un po’ rabbia”, tutti i dati - L’avvocato Felice Raimondo, notoriamente tifoso rossonero, ha illustrato le enormi possibilità economiche del club. Felice Raimondo a Radio Rossonera ha indicato come il Milan potrebbe investire molto ...