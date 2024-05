(Di giovedì 9 maggio 2024) Spalmare il debito delin dieci. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo, a margine dei lavori in Senato sul decreto, sgomberando il campo dalle ipotesi di cui si era parlato nei giorni scorsi. Quella "patrimoniale al contrario" voluta dai Cinque Stelle (i ricchi hanno goduto delle ristrutturazioni, chi vive in una casa pagando l'affitto deve invece contribuire a pagarlo attraverso le tasse) rischia di mandare all'aria i conti dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post.

I calcoli da fare sugli sgravi per i lavori in casa con le nuove regole che vuole imporre il governo. Le simulazioni e i conti Ipotizziamo lavori per 70 mila euro con bonus al 110% . Chi chiede il rimborso fiscale diretto in quattro anni in teoria ...

Gallo: "La sostenibilità energetica nuova carta per il rilancio del settore delle costruzioni" - Gallo: "La sostenibilità energetica nuova carta per il rilancio del settore delle costruzioni" - "Ecco perché c'è da augurarsi che a giugno la Bce dopo due anni decida il primo taglio dei tassi ... lavorare in prospettiva a possibili bonus che con una formula diversa dal superbonus che sta ...

Superbonus: crediti spalmati in 10 anni. Giorgetti: “Stop a emendamenti e deroghe” - superbonus: crediti spalmati in 10 anni. Giorgetti: “Stop a emendamenti e deroghe” - Spalmare il debito del superbonus in dieci anni. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dei lavori in Senato sul decreto, sgomberando il campo dalle ipotesi di cui ...

Sempre più costoso acquistare e affittare casa: cresce lo sforzo economico nel I trim - Sempre più costoso acquistare e affittare casa: cresce lo sforzo economico nel I trim - Secondo una recente analisi condotta da idealista, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia, la quota del reddito familiare necessaria per l'acquisto di un'abitazione è aume ...