Il caso Toti e la grande questione irrisolta del finanziamento ai partiti

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanniriapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice che «indipendentemente da ungiudiziario o un altro: il tema in democrazia si pone a prescindere». E, secondo lui, va affrontato occupandosi di una legge sui, ripristinando ilpubblico e lavorando a una legge elettorale con le preferenze. Perché «siamo in una tempesta perfetta». Il senatore di Centristi per l’Europa ricorda che «caduta la Prima Repubblica, icome li conoscevamo sono stati sostituiti dapersonali, la formazione politica non esiste più, così come il radicamento territoriale. La classe ...

L’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riapre la discussione su quali siano i confini dei rapporti tra la politica e i suoi finanziatori. Ne parla il senatore Pier Ferdinando Casini in un’intervista alla Stampa, in cui dice ...

Toti sarà interrogato venerdì dai pm di di Genova - toti sarà interrogato venerdì dai pm di di Genova - Sono infine previsti per la giornata di sabato gli interrogatori del capo di gabinetto del presidente toti, Matteo Cozzani, e dell’imprenditore genovese Aldo Spinelli. Sequestrati 220mila euro in ...

Il Pd chiede le dimissioni di Giovanni Toti. Donzelli (FdI) dà 15 giorni di tempo per un chiarimento - Il Pd chiede le dimissioni di Giovanni toti. Donzelli (FdI) dà 15 giorni di tempo per un chiarimento - sapendo che in caso di dimissioni si andrebbe a nuove elezioni entro 60 giorni. Per Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di FdI, la scelta di dimettersi va lasciata alla discrezione dell'interessato: ...

Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su Toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - “Noi siamo stati sempre garantisti, anche con i nostri avversari politici, altrimenti si è ipocriti come altre forze politiche che si scoprono garantiste solo quando le vicende giudiziarie coinvolgono ...