Stati della natalità - Roccella contestata dagli studenti | Questa è censura vera

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Sul mio corpo decido io”. La ministraFamiglia Eugeniacontesta agligenerali. Appena è salita sul palco, un gruppo die studentesse si sono alzati in piedi con una serie di cartelli a comporre la scritta: “Sul mio corpo decido io”. Dal palco la ministra ha detto: “Avete ragione, oggi non decidete voi”. I ragazzi e le ragazze hanno replicato gridando: “Vergogna“. Le urla: “Vergogna, vergogna” “Sui nostri corpi, decidiamo noi. L’attuale governo decide di convocare questo convegno mentre nessuno del governo, in un anno, ha risposte alle nostre richieste. Non ci stiamo alla triade Dio-padre-famiglia”, ha detto la giovane. De Palo ha però specificato che “l’evento è convocato da una Fondazione e non dal governo”. Quando la ragazza ha ...