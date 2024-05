Roccella contestata a Stati Generali Natalità - la ministra | Questa censura ver - altro che fascismo

Contestazioni agli Stati generali della Natalità quando la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha preso la parola e in platea sono Stati alzati dei cartelli che formavano la scritta: “ decido io”. A contestare la ministra è stato un gruppo di ...

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata stamattina in apertura degli Stati Generali della Natalità, l’evento annuale promosso dalla Fondazione per la Natalità a Roma. Nel momento in cui Roccella ha preso la parola per il suo ...