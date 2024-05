Roccella contestata a Stati Generali Natalità - la ministra | Questa censura ver - altro che fascismo

Contestazioni agli Stati generali della Natalità quando la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha preso la parola e in platea sono Stati alzati dei cartelli che formavano la scritta: “ decido io”. A contestare la ministra è stato un gruppo di ...

Alcuni giovani dalla platea hanno urlato 'vergogna' appena la ministra ha preso la parola, esposto alcuni cartelli e letto un comunicato sul palco Contestazione agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la ...

Ministra Eugenia Roccella contestata durante gli Stati generali della natalità: urla e cartelli, la replica - ministra Eugenia roccella contestata durante gli Stati generali della natalità: urla e cartelli, la replica - ministra Eugenia roccella contestata sul palco durante gli Stati generali della natalità: urla e cartelli, su Facebook la replica contro la "censura" ...

Natalità: Malan, ‘solidarietà a Roccella, da sinistra ci sia sussulto’ - Natalità: Malan, ‘solidarietà a roccella, da sinistra ci sia sussulto’ - Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla ministra roccella, a cui oggi è stato impedito di intervenire agli Stati generali della natalità a causa di vergognos ...

Stati Generali Natalità, la contestazione a Roccella: i cori in platea e le proteste dei presenti - Stati Generali Natalità, la contestazione a roccella: i cori in platea e le proteste dei presenti - (LaPresse) Contestazione per la ministra della Famiglia Eugenia roccella durante il suo intervento agli Stati Generali per la natalità. La ministra ...