SNAI – Serie A | Inter insaziabile - tre punti a Frosinone a 1,60 Il Bologna rischia a Napol - Atalanta a 2,00 favorita sulla Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) - Nell'anticipo di venerdì i nerazzurri già campioni di scena allo Stirpe. Juventus e Milan facili su Salernitana (1,13) e Cagliari (1,40), il colpo di De Rossi a Bergamo a 3,60 Milano, 9 maggio – Con lo scudetto già cucito sul petto, sarà l'ad aprire il programma della terzultima giornata diA sul campo di unancora in lotta per la salvezza. Le quotesono dalla parte dei nerazzurri, che la scorsa settimana hanno perso a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo ma non sembrano trovare ostacoli allo stadio ‘Benito Stirpe': segno «2» a 1,60, con il pareggio a 4,25 e l'«1» a 4,75. Zona Champions Con le due milanesi già in Champions, l'attenzione si sposta quindilotta per gli altri piazzamenti. Sabato alle 18 ilsarà impegnato a ...

I bianconeri, tornati alla vittoria contro la Fiorentina, puntano ad avvicinarsi al secondo posto del Milan, impegnato sul campo del Sassuolo («2» a 1,73). Favorite in casa anche il Bologna con il Monza e l’Atalanta col Verona Milano, 12 aprile – ...

Bologna in casa con l’Udinese per alimentare le speranze Champions: un altro successo per Motta a 1,60. A San Siro festa Inter con il Torino: tre punti nerazzurri a 1,55 Milano, 26 aprile – Assegnato lo scudetto, con l’Inter che ha già festeggiato ...

La quartultima giornata si apre a Torino con i rossoblù in leggero vantaggio sui granata. Sabato l’Inter campione a Reggio Emilia («2» a 1,50), domenica sera il big match dell’Olimpico con De Rossi e Allegri entrambi a 2,75 Milano, 2 maggio – Sarà ...

