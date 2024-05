Olgiate Comasco - schianto in moto contro un’auto | ragazzo di 16 anni ferito gravemente

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Como), 8 maggio 2024 – Un violento incidente all’altezza di via Trieste, civico 45, ha coinvoltoe unaverso le 13.05 ad. La dinamica ha avuto la peggio sulciclista, che ha 16, trasal San Gerardo di Monza in codice rosso: l’impatto gli ha causato un trauma cranico, al volto e al torace. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza e carabinieri. Solo il un altro grave incidente aveva coinvolto un giovaneciclista: Giuseppe Rallo, residente a Lainate, ha perso illlo del mezzo volando per alcuni metri e schiantandosiil guard-rail. Un impatto molto violento che ...

