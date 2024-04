Liste d’attesa troppo lunghe per visite ed esami? Cosa dice il Vademecum Sanitario

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) Led’attesa peredmedici sono sempre più. Orientarsi per ottenereedspecialistici in regime di SSN è diventato estremamente difficoltoso e anche stressante. Alleattese telefoniche scandite da musichette si aggiunge la frustrazione di non aver trovato alcuna disponibilità per la prestazione che ci è stata prescritta dal medico. Anche quando sull’impegnativa c’è un coche indica priorità. ...