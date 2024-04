Colosso sanitario nei guai Il sito in tilt per ore dopo l’attacco hacker | saltano esami e visite

(Di sabato 20 aprile 2024) Se il problema tecnico dura più di qualche ora, è un attacco di cybercriminali. La seconda legge di Murphy, nella sua versione adattata alle brecce informatiche ai danni delle aziende sanitarie, ha colpito di nuovo e inesorabilmente. Il copione è sempre lo stesso: une un sistema informatico di prenotazioni smettono improvvisamente di funzionare. Gli utenti si lamentano. L’azienda di turno, in questo caso Synlab Italia, network di laboratori e centri diagnostici sparsi in tutta Italia, tranquillizza clienti e utenti: "Stiamo riscontrando dei problemi tecnici che stanno causando l’interruzione temporanea dell’accesso ai sistemi informatici e telefonici e ai servizi collegati. Il nostro team – ha scritto l’azienda su Facebook per rispondere a molti dei clienti insoddisfatti – è al lavoro per ripristinare il più velocemente possibile la situazione". Ma le ...

