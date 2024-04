L’Inter si affida al Leone Sanchez | ultimo mese e mezzo da Maravilla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Domani sera a Inter-Cagliari chance dal primo minuto per, che dovrebbe sostituire Lautaro Martinez. Il cileno ha ottimi numeri in campionato negli ultimi tempi. RIECCOLO ? Tocca alin gabbia sostituire Lautaro Martinez. Alexisdovrebbe affiancare Marcus Thuram domani sera in Inter-Cagliari. Il cileno è in una buona forma, probabilmente la migliore da quando è ritornato al, è al momento appare leggermente avanti a Marko Arnautovic. Dopo unabbondante, dunque,è pronto a rigiocare dall’inizio. L’ultima volta era successo lo scorso 9 marzo, quandoespugnò il Dall’Ara di Bologna grazie alla rete di Bisseck su assist di Alessandro Bastoni, che proprio oggi spegne 25 candeline. Per ‘El Niño’ sarà una buonissima opportunità ...