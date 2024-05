GP Miami - beffa Ferrari nella notte | Sainz penalizzato e retrocess - colpito anche Leclerc!

Miami, la prima volta di Norris. La McLaren va più forte di Super Max. Ma la Ferrari c'è - miami, la prima volta di Norris. La McLaren va più forte di Super Max. Ma la ferrari c'è - Che la vettura inglese motorizzata Mercedes a miami funzionasse molto bene lo ha confermato Piastri ... Alla prima curva, però, Perez frena in ritardo, tira dritto e per un nulla non infilza le due ...

Before the Miami GP triumph, how many Formula 1 wins did Lando Norris have - Before the miami GP triumph, how many Formula 1 wins did Lando Norris have - said the Briton after finishing the race. Max Verstappen sealed the podium in second position and ferrari’s Charles Leclerc in third. For his part, Lando Norris has amassed 16 podiums since he arrived ...

Kareena Kapoor has the cheekiest comment for stepson Ibrahim Ali Khan and F1 racer Charles Leclerc's viral pic - Kareena Kapoor has the cheekiest comment for stepson Ibrahim Ali Khan and F1 racer Charles Leclerc's viral pic - Grand Prix arrived in miami, Florida on May 5! Celebrities from around the world descended on the Florida hot spot to witness the car racing spectacular at the miami International Autodrome in miami ...