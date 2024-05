Roccella viene contestata e rinuncia all' intervento | C' è chi evoca il Fascismo - ma questa è censura

(Di giovedì 9 maggio 2024) Clima teso agli Stati generali della natalità dove Eugenia, ministro della Famiglia, è stata. Appena salita sul palco, sono partiti fischi e urla. Studenti e studentesse si sono alzati in piedi mostrando una serie di fogli a comporre la scritta: "Sul mio corpo decido io". A...

La ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella è stata contestata da un gruppo di studentesse della Sapienza e ha lasciato gli Stati generali della Natalità in corso all’Auditorium di Roma senza ...

(Adnkronos) – Contestazione agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella . "Vergogna, vergogna!", hanno urlato alcuni giovani dalla platea appena la ministra ha preso la parola, ...

