Salute dei cittadini in pericolo e prescrizioni dell’Unesco ignorate | progetto illegittimo L’alta velocità rischia di bloccarsi a Vicenza | a maggio la decisione del Tar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024), la città cinquecentesca del Palladio e, con il colle di Monte Berico che ospita la settecentesca Basilica dedicata alla madonna, una balconata che offre una vista strepitosa dall’alto dei tetti, dei campanili, delle chiese e di Campo Marzo… Tutto questo sarà sconvolto per almeno nove anni di lavoro, tanto dureranno i 108 mesi previsti per la costruzione della nuova linea del/Alta Capacità, che taglierà come un bisturi la conformazione urbana. Ma si badi, è solo una parte delda 2 miliardi di euro (di cui solo un miliardo finanziato) che riguarda 6,2 chilometri di binari di attraversamento di, una ventina di cantieri, villaggi per gli operai, una nuova stazione in Zona Fiera. Si tratta del Lotto 2 di cui si sta occupando il Consorzio ...