Rosetta De Stasio Prima Benevento | Totale assenza di un progetto di città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’attuale Amministrazione comunale ha avuto la grande fortuna di operare in un’epoca di ingenti contributi per la realizzazione ed il completamento delle opere. PICS, PNRR, Contributi straordinari, ecc. Pertanto si sono susseguite una serie di inaugurazioni, anche se la maggior parte di esse è stata solo di facciata, poiché l’opera inaugurata non è risultata immediatamente fruibile o comunque non del tutto completa. Nella commissione consiliare PICS di questa mattina, nel chiedere informazioni circa le opere Palazzo De Simone, Piazza Pacca e Arco Traiano, ho appreso che tali opere risulterebbero ultimate per quanto riguarda gli interventi finanziati con i PICS, ma non sono ancora state inaugurate, né sono fruibili, in quanto l’Amministrazione ha intenzione di “completarle con lavori aggiuntivi da effettuare a carico del bilancio comunale (in dissesto!)”. Più ...