Università di Perugia | partono le Assunzioni a tempo pieno per i Ricercatori

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di venerdì 3 maggio 2024) Segnaliamo ai nostri lettori questa interessante opportunità di Carriera Accademica: l’diha indetto una serie di Concorsi per vari posti come ricercatore adeterminato. – Come sono distribuiti i Posti tra i vari Dipartimenti Per i vincitori dei concorsi i contratti saranno di durata triennale e a, nei seguenti dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: Settore Concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica Codice di riferimento: 24E02150 1 posto disponibile per uno studio approfondito nel campo della psicologia clinica e dinamica. Settore Concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia Codice di riferimento: 24E02151 1 posto disponibile per contribuire alla ricerca storico-filosofica. Dipartimento di Fisica e ...