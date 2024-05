Ricerca - 1 studio clinico su 4 non disponibile in registri pubblici

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - La lunga strada che porta una terapia dal laboratorio ai pazienti è segnata da tante diverse tappe, tutte fondamentali. Tuttavia, una di queste viene molto spesso trascurata e ignorata, come se fosse un'inutile lungaggine burocratica: la pubblicazione dei risultati degli studi clinici suientro i 12 mesi dalla fine del trial, uno standard richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità, a prescindere dalla pubblicazione o meno del lavoro su una rivista scientifica. Stando a quanto riportato dall'Oms “un numero considerevole di studi risulta non registrato dopo un anno”. In Europa, ad esempio, il 26% degli studi è stato registrato retrospettivamente (3.457 su 13.254) nel 2022. Ciò comporta una mancanza di informazione che, a sua volta, può riflettersi sulla sostenibilità della ...

