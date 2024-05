Reddito di cittadinanza percepito illegalmente per un anno: 7 indagati, sono tutti parenti di esponenti dei clan - reddito di cittadinanza percepito illegalmente per un anno: 7 indagati, sono tutti parenti di esponenti dei clan - La Procura di Torre Annunziata e i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di 16mila euro a carico di 7 soggetti, indagati per truffa aggravata ...

Familiari di camorristi percepivano il reddito di cittadinanza - Familiari di camorristi percepivano il reddito di cittadinanza - Sette indagati a Torre Annunziata, erogati 16mila euro. Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per oltre venti mesi ...

Prendevano il reddito di cittadinanza, ma erano familiari dei camorristi: il sussidio erogato per 2 anni - Prendevano il reddito di cittadinanza, ma erano familiari dei camorristi: il sussidio erogato per 2 anni - Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza per quasi due anni, appropriandosi senza titolo di quasi 16mila euro. È successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove nel ...