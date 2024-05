(Di giovedì 9 maggio 2024) "La Russia non permette adi minacciarla, le suestrategiche sono sempre". Lo ha detto il presidente russo Vladimir, parlando dalla Piazza di Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria, in cui ogni anno il Paese celebra la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

