Un carro armato a guida autonoma | prima prova sul campo per il progetto sperimentale della DARPA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lasulha coinvolto per lavolta unda dodici tonnellate: si è mosso in autonomia per decine di volte su un terreno dissestato...

I ministri della Difesa di Francia e Germania hanno firmato l’accordo per la condivisione industriale necessaria per la creazione del futuro carro armato comune e, in ricaduta, per una possibile serie di mezzi meccanizzati di nuova generazione. ...

Colonnello italiano tra i visitatori della mostra russa sui trofei in Ucraina - Perché Putin mette in mostra tank e droni Nato abbattuti in Ucraina: il parallelo col nazismo e il monito all'Occidente accusato di «distruggere la pace sul pianeta» ...

L'Italia invierà soldati in Ucraina L'annuncio del ministro Crosetto e la risposta alla Francia di Macron - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato l'ipotesi che l'Italia invii i suoi soldati in Ucraina per combattere contro la Russia.

Doppio colpo del drone: carro armato Abrams salta in aria, centrato dall'Uav russo: il video - Post sui social di Mosca: "I veicoli corazzati nemici, tra cui un Bradley, distrutti dai combattenti del gruppo Centro in una battaglia in direzione Avdeevskij" ...