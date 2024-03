«La preghiera di intercessione è stare in mezzo alle persone così come faceva Cristo» - Foto e video

(Di giovedì 28 marzo 2024) GIOVEDÌ SANTO. La Messa crismale di giovedì 28 marzo presieduta dal vescovo Francesco ha riunito in cattedrale centinaia di sacerdoti della diocesi che hanno rinnovato le promesse pronunciate nel giorno dell’ordinazione.

A Pasqua solenne apertura anno millenario dedicato a San Leo - Nell'anno 2025 ricorre il primo millenario della presunta data di morte di san Leo, patrono di San Martino in Pensilis: nella Solennità di Pasqua, 31 marzo, la locale comunità aprirà un Anno Leonino.ansa

Giovedì Santo, Papa Francesco: “La compunzione va chiesta nella preghiera” - Papa Francesco stamane ha presieduto nella Basilica Vaticana la Messa Crismale del Giovedì Santo in cui si procede alla benedizione dell’olio degli infermi, dell’olio dei catecumeni e del crisma e si ...acistampa

Un momento della Messa crismale, nella Basilica di San Pietro - ANSA - Nella Messa crismale, Francesco richiama alla «compunzione», puntura del cuore per purificarsi . «Attenti alle ipocrisie clericali». Non condanne, ma lacrime per chi è lontano. Senza polemiche ...avvenire