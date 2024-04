Riecco il Cristo sfregiato Folla e misure di sicurezza Contestatori in preghiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) CARPI (Modena) Dentro, unacomposta di visitatori, almeno trecento nel corso della giornata. Fuori, altrettano composte, cento persone in. I primi per ammirare il, da ieri di nuovo esposto nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi, in provincia di Modena. I secondi per contestare quella stessa opera – che loro considerano blasfema benché la curia la difenda – e per recitare un rosario di riparazione. Un flusso continuo di visitatori ha caratterizzato ieri la riapertura del Museo diocesano, dov’è allestita la mostra ‘Gratia Plena’ del pittore carpigiano Andrea Saltini. Le porte del Museo erano chiuse dalla mattina del 28 marzo, quando un ignoto (ancora ricercato dalla polizia), con parrucca e mascherina, dopo essere entrato si è accanito sulla tavola ‘Inri – San Longino’, quella al centro ...