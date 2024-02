Pontremolese Risultato a occhiali contro la Lampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) LunigianaMeridien 0 LUNIGIANA: Razzoli, Miceli, Menichetti, Seghi, Filippi, Verdi, Scaldarella, D’Antongiovanni (61’Iarapoli), Petracci, Bruzzi, Vicari (74’ Bellotti). A disp.: Cacchioli, Costi, Agolli, Gaddari, Arrighi, Domenichini, Antolini. All.: Bracaloni.MERIDIEN: Bartolozzi, D’Angelo, Boghean (28’ Taverna, Mazzanti, Massaro, Simi, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi (79’ Bonni). A disp.: Pannocchia F., Tavanti, Fanani, Calandra, Bargellini, Del Fa, Prosperi. All.: Magrini. Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze. Note: Espulsi: i dirigenti delBortoluzzi e Rinaldi e l’allenatore Bracaloni. Ammoniti: Boghean, D’Antongiovanni, Di Vito, D’Angelo. Angoli: 7 a 3 per la. Recupero: pt. 1’, st. 6’. PONTTEMOLI – ...