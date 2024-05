Poliziotto accoltellato gravemente a Milano Arrestato un marocchino con precedenti penali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate. Ha colpito una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. All’arrivo sul posto di Polfer e agenti della Questura di, non si è placato nemmeno con la scarica del taser, attutita dal giacchetto. Anzi. L’uomo, un 37ennecon diversi alias in banca dati eper reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha colpito con un coltello un 35enne vice ispettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena. L’agente, Christian Di Martino, è in gravi condizioni Ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza a ...