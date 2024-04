Pisa - collettivi assaltano il banchetto di Azione universitaria per tappare la bocca ai fascisti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Questa mattina gli studenti dihanno subito una grave ed ennesima aggressione da parte deipresso il Polo San Rossore dell’Università di. Ancora più grave perché avvenuta all’interno dell’università, gli squadristi di sinistra si sono presentati in una decina alin cui erano rimasti solo due studenti e hanno distrutto tutto, portando via anche il tavolo! Facinorosi che successivamente avrebbero interrotto le lezioni universitarie per rivendicare l’e spiegare di aver agito per ‘laai’., assaltato ildiA dare la notizia il consigliere regionale di FdI, ...