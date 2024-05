Piacenza - camion carico di acido si ribalta | un morto e diversi intossicati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Panico sulla corsia Sud della A21, nel territorio diAll’ingresso di un’area di sevizio unche trasportavaparacetico si è capovolto dopo aver travolto un’auto. L’autista del mezzo pesante èsul colpo. A bordo dell’auto sulla quale è piombato ilc’erano tre persone, adesso tutte ricoverate per intossicazione insieme con altri quattro persone intervenute per aiutarle a uscire dall’abitacolo Sette in tutto gli, nessuno in pericolo di vita. Sul posto mezzi del 118, l’eliambulanza e le squadre dei vigili del fuoco. immaginesera.it L’area di servizio è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona per permettere la messa in sicurezza considerata anche la pericolosità del...

