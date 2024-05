Piacenza - camion carico di acido travolge vettura in autogrill | un mort - 7 intossicati

(Di giovedì 9 maggio 2024)o il conducente del tirdiche si è ribaltato in autostrada: 7 le persone ferite a causa dell'intossicazione

Tragico incidente stradale all’area di servizio Nure Sud di Piacenza nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 maggio: un auto trasportatore ha perso la vita e altre sette persone sono finite all’ospedale per una intossicazione. Stando alle prime ...

