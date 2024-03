Incidente oggi A58 Teem | furgone del servizio postale fuori controllo tampona auto e finisce contro guard rail | un morto

(Di giovedì 7 marzo 2024) Paullo (Milano) – Tragicostradale, giovedì 7 marzo, sulla A58, nel tratto compreso tra Paullo e Vizzolo Predabissi, in direzione Melegnano. Intorno alle 17.45, il conducente di un, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente ilandando a sbattere violentementeun veicolo che lo precedeva in carreggiata, terminando poi la sua corsa nel. Per il guidatore delnon c'è stato nulla da fare. Difficili le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola coadiuvati dal carro soccorso proveniente dalla sede centrale di via Messina. L'intervento degli uomini del comando di Milano è terminato intorno alle 19. Illeso ...

