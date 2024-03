FOTO Perde controllo del furgone e si ribalta | 33enne salvo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 9 marzo, sono intervenuti nel territorio del comune di Manocalzati in via Luigi Del Mauro, per un incidente stradale che ha visto coinvolto unche trasportava generi alimentari, il quale è sbandato e si èto. L’uomo alla guida di 33 anni per fortuna non ha subito grosse conseguenze tanto da non essere trasportato neanche in ospedale, e per il recupero del pesante automezzo si è reso necessario far intervenire l’autogru dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atripalda che hanno efettuato i rilievi dell’incidente L'articolo proviene da Anteprima24.it.