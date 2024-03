Mps | il governo vende un altro 12 | 5% del capitale Incasso potenziale di 670 mln La quota scende al 26 | 7%

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini 'Accelerated Book Building - ABB' per la cessione di n. 157.461.214 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 12,5% delsociale della banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners Segui su affaritaliani.it

Titolo alto: Ecco perché il governo non cederà altre quote di Mps Titolo strillo: Vendere altre quote di Montepaschi? Un rischio per il governo : lo scenari o (affaritaliani)

Sono di nuovo giornate euforiche per il mondo bancario, che cresce in Borsa raggiungendo risultati perfino inattesi. Il motivo? Si scommette sul risiko, con le ipotesi che continuano a circolare che ... (affaritaliani)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriverà oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, accompagnata dal ministro per gli Affari Europei e il Pnrr, Raffaele Fitto. La premier ... (lanazione)

Il Tesoro vende un altro pezzo di Mps. In arrivo 675 milioni di euro - La cessione rientra a pieno nel programma di privatizzazioni da 20 miliardi di euro che il governo conta di portare avanti nell’arco temporale di tre anni. Il collocamento arriva in un fase di forte ...huffingtonpost

Il governo venderà un altro 12,5 per cento delle azioni della banca MPS - Martedì il ministero dell’Economia ha annunciato di aver avviato la vendita del 12,5 per cento del capitale di MPS (Monte dei Paschi di Siena), la banca senese di cui possedeva circa il 40 per cento d ...ilpost

Mps: collocamento quota in range 4,15-4,25 euro, per Tesoro incasso 653-670 mln -2- - Socio pubblico rinuncia a parte del dividendo (quasi 40mln) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - La decisione del Tesoro, di anticipare con la vendita di una seconda tranche la data di 'st ...borsaitaliana