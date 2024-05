Pd - Schlein lancia la campagna per le europee con Zingaretti E sul premierato attacca | Che pena le mistificazioni di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Parte dal Monk, lo stesso locale romano dalla quale iniziò a fine 2022 la scalata alla segreteria del Nazareno, laelettorale di Ellyin vista delle prossime elezioni. “A me l’onere e l’onore di tirare la volata”, rivendica la segretaria Pd, chiamando la piazza. Perché, spiega, “il 2 giugno faremo una grande manifestazione a Roma contro l’autonomia e il”. Con l’obiettivo di andare “a vincere in Europa per creare l’alternativa a questa destra”. Conci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e soprattutto Nicola, l’ex segretario dem, ora deputato, secondo in lista tra i candidati della circoscrizione Centro, subito dopo la segretaria: “Grazie per avermi ributtato nella mischia. Combattiamo gomito a gomito nelle piazze, a giugno ...