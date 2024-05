Panchina Milan - Conceicao ha incontrato Villas-Boas | foto e sorrisi ma il futuro è da scrivere

(Di giovedì 9 maggio 2024) Novità importanti per quanto riguarda ladelha finalmenteil nuovo presidente del PortoDa giorni non si fa altro che parlare deldelladel, con Stefano Pioli che è ormai sempre più destinato all’addio. Nonostante il secondo posto in Serie A, infatti, il disastroso cammino nelle coppe e la sconfitta nel derby della Madonnina contro l’Inter sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un suo possibile sostituto è Sergio, attuale allenatore del Porto ma dalin bilico. Dopo l’elezione dicome nuovo presidente del Porto, infatti, la posizione del tecnico portoghese ...

Paolo Maldini si racconta: “Mai in un club italiano diverso dal Milan. La prima coppa indimenticabile” - Paolo Maldini si racconta: “Mai in un club italiano diverso dal milan. La prima coppa indimenticabile” - Visualizzazioni: 1 L’ex difensore e dirigente del milan, Paolo Maldini, si è raccontato ai microfoni di Radio TV Serie A soffermandosi sul passato, presente e futuro. Paolo Maldini, ex capitano ed ex ...

GAZZETTA - Milan, il club rossonero attende l'incontro tra Conceicao e il Porto - GAZZETTA - milan, il club rossonero attende l'incontro tra Conceicao e il Porto - Nelle prossime ore André Villas-Boas prenderà ufficialmente possesso del Porto, almeno dal punto di vista concreto, visto che si presenterà al centro sportivo dei Dragoes per parlare con la squadra e, ...

Milan, rischio beffa: il Marsiglia insiste per Fonseca del Lille. La situazione - milan, rischio beffa: il Marsiglia insiste per Fonseca del Lille. La situazione - Paulo Fonseca è uno degli allenatori sulla lista del milan per sostituire Stefano Pioli, ma anche il Marsiglia fa sul serio.