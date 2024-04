Le motivazioni della sentenza dell' omicidio di Saman Abbas | Non fu uccisa per il no alle nozze combinate

La Corte d'Assise di Reggio Emilia ha pubblicato le motivazioni della sentenza riguardo l'omicidio di Saman Abbas . La ragazza "non fu uccisa per il no al matrimonio combinato o forzato". Questo "è un elemento che nulla toglie e nulla aggiunge alla gravità del fatto – scrivono i giudici – ma che ... Continua a leggere>>

Caso Saman, per i giudici non è certo che sia stata uccisa per il rifiuto delle nozze combinate

Saman, i giudici: "A ucciderla forse la madre" - (LaPresse) Potrebbe essere stata la madre di Saman Abbas l'esecutrice materiale dell'omicidio della giovane pachistana a Novellare nel reggiano.

Saman non è stata uccisa per il no alle nozze combinate: «Potrebbe essere stata la madre» - Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. Lo scrivono i giudici della Corte d’assise di Reggio Emilia nella motivazione della sentenza sull’omicidio della 18enne di ...

